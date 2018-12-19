Беринчик перед боем проведет тренировку в Киеве

Новости спорта: Денис Беринчик перед боем 22 декабря проведет открытую тренировку

В четверг, 20 декабря в 18:00, в ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1) состоится открытая тренировка главных героев субботнего боксерского шоу K2 Promotions Ukraine в Броварах - Дениса Беринчика и Росеки Кристобаля, которые проведут бой за титул Интернационального чемпиона WBO. Также свою физическую форму перед поединками продемонстрируют Дмитрий Митрофанов и Макс Бурсак.

В пятницу, 21 декабря в 13:00 также в ТРЦ Gulliver пройдет официальная процедура взвешивания участников боксерского турнира. Вечер бокса, который состоится на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в Броварах, начнется в 18:00 22 декабря поединками андеркарта. Ориентировочное начало главного боя вечера – 22:30.

Напомним, что кроме Беринчика на ринг в субботу вечером также выйдут чемпион Украины в суперлегком весе Мишико Беселия, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко и другие. Главные бои будет транслировать телеканал "Интер".