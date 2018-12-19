Обидчик Ковалева может сразиться с Гвоздиком

Новости спорта: Top Rank может стать сопромоутером Элейдера Альвареса, что позволит колумбийцу провести бой с Александром Гвоздиком.

Компания Top Rank и канадский промоутер Ивон Мишель близки к подписанию договора, согласно которому они станут сопромоутерами чемпиона WBO в полутяжелом весе Элейдера Альвареса.

Как сообщает ESPN, договор начнет действовать уже со следующего боя Альвареса — его матча-реванша с Сергеем Ковалевым, намеченного на 2 февраля.

Данная договоренность открывает Альваресу дорогу к поединкам с другими боксерами, находящимися на контракте у Top Rank: объединительному бою с чемпионом WBC Александром Гвоздиком, а также к возможному бою с чемпионом WBO во втором среднем весе Хильберто «Зурдо» Рамиресом, который недавно обозначил свое намерение перейти в полутяжелую весовую категорию.