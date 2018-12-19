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Среда, 19.12.2018
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Обидчик Ковалева может сразиться с Гвоздиком

Обидчик Ковалева может сразиться с Гвоздиком
14:52 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер MBoulayJDM

Новости спорта: Top Rank может стать сопромоутером Элейдера Альвареса, что позволит колумбийцу провести бой с Александром Гвоздиком.

Компания Top Rank и канадский промоутер Ивон Мишель близки к подписанию договора, согласно которому они станут сопромоутерами чемпиона WBO в полутяжелом весе Элейдера Альвареса.

Как сообщает ESPN, договор начнет действовать уже со следующего боя Альвареса — его матча-реванша с Сергеем Ковалевым, намеченного на 2 февраля.

Данная договоренность открывает Альваресу дорогу к поединкам с другими боксерами, находящимися на контракте у Top Rank: объединительному бою с чемпионом WBC Александром Гвоздиком, а также к возможному бою с чемпионом WBO во втором среднем весе Хильберто «Зурдо» Рамиресом, который недавно обозначил свое намерение перейти в полутяжелую весовую категорию.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Элейдер Альварес.
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