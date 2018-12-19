Скачать
Среда, 19.12.2018
Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Гладкий забил гол в Кубке Турции
Гладкий забил гол в Кубке Турции
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018

Усик назвал Тайсона Фьюри безумцем

Усик назвал Тайсона Фьюри безумцем
15:16 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Александр Усик прокомментировал последний раунд в бою Уайлдер - Фьюри.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) назвал британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) "безумцем". Слова украинца приводит VideoBoxing:

"Фьюри вообще безумец. Он умер и через 10 секунд ожил. Когда он упал, Вася (Ломаченко – прим.) закричал: "Эээ! Что ты делаешь? Мы вообще-то за тебя тут топим!"

Лежит, лежит, а потом поднял голову, посмотрел на рефери и встал" 

Напомним, что Фьюри оказался в нокдауне в 12-м раунде в поединке против Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Если бы британец не оказался в последней трехминутке на канвасе, то победил бы американца по очкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Александр Усик, Уайлдер - Фьюри, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, Фьюри - Уайлдер.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
05 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь