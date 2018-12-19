Усик назвал Тайсона Фьюри безумцем

Новости спорта: Александр Усик прокомментировал последний раунд в бою Уайлдер - Фьюри.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) назвал британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) "безумцем". Слова украинца приводит VideoBoxing:

"Фьюри вообще безумец. Он умер и через 10 секунд ожил. Когда он упал, Вася (Ломаченко – прим.) закричал: "Эээ! Что ты делаешь? Мы вообще-то за тебя тут топим!"

Лежит, лежит, а потом поднял голову, посмотрел на рефери и встал"

Напомним, что Фьюри оказался в нокдауне в 12-м раунде в поединке против Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Если бы британец не оказался в последней трехминутке на канвасе, то победил бы американца по очкам.