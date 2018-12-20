Комментатор Showtime: Фьюри потерял линейный титул

Новости спорта: Стив Фархуд не считает Тайсона Фьюри линейный чемпионом в супертяжелом весе.

Комментатор Showtime Стив Фархуд считает, что линейный титул является более значимым, чем титулы алфавитных организаций WBC, WBA, IBF, WBO, однако не готов признать Тайсона Фьюри линейным чемпионом в супертяжелом весе из-за длительного перерыва в карьере.

"Я не придаю особого значения алфавитным титулам, а Уайлдер очевидно является алфавитным чемпионом WBC, — сказал Фархуд в интервью радиошоу On The Ropes. — Линейный титул может быть важнее алфавитных, поскольку все мы знаем, что эти организации порой выводят на чемпионские бои и делают чемпионами совершенно не заслуживающих этого боксеров. Но по моему мнению Фьюри утратил звание линейного чемпиона, когда ушел из бокса. Если бы он не прерывал карьеру, все было бы иначе".