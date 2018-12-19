Бокс. Лемье подымется в весе

Новости спорта: Экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье больше не будет выступать в среднем весе.

Об этом сообщил его менеджер Камиль Эстефан. Такое решение принято после неудачной сгонки веса канадцем.

"Мы собираемся подниматься во второй средний вес и посмотрим, что будет дальше. Но до этого мы изучим проблемы с метаболизмом, которые преследуют Давида. Нужно понять, что не так. Почему его тело не всегда одинаково реагирует на сгонку веса", — приводит слова функционера BoxingScene.

15 декабря Давид Лемье должен был выступить в андеркарде боя Сауль Альварес — Рокки Филдинг. Планировалось, что Лемье встретится с Туреано Джонсоном. Но канадец не сумел сделать нужный вес. В канун взвешивания он был обезвожён и перенёс госпитализацию.