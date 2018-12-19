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Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом

Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
16:31 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Усик, по мнению издания Forbes, может рассчитывать на значительное увеличение гонораров.

Авторитетное издание Forbes опубликовало свой очередной ежегодный прогноз Future Boxing Moneymakers, назвав боксеров, которые в будущем имеют, по мнению издания, наибольшие шансы на значительный рост своих гонораров и приближение к лидерам профессионального бокса в данном показателе. Первое место в нем занял Александр Усик.

По мнению составителей рейтинга абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уже в этом году значительно увеличил свои гонорары, объединил все пояса в своем дивизионе и вошел в рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Отмечается, что Усик заработал около 5 млн долларов за участие в Суперсерии и около 4 млн фунтов стерлингов за бой с Тони Беллью, однако будущий рост его доходов связан с супертяжелым весом, и если он сможет завоевать титул в этом весе, то его доходы могут приблизиться к доходам Энтони Джошуа и Сауля Альвареса.

На втором месте находится 22-летний чемпион мира в первом среднем весе из Мексики Хайме Мунгиа, который проявил себя в этом году и недавно подписал контракт с DAZN. Его переход в средний вес выглядит достаточно ожидаемым, а возможный титульный бой со своим звездным соотечественником Саулем Альваресом может принести Мунгиа десятки миллионов долларов, пишет Allboxing.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер находится на третьем месте, и его потенциал издание связывает с достаточно большой вероятностью того, что в следующем году американец может провести поединок против Энтони Джошуа.

Четвертое место у обладателя временного титула WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса, который участвует во втором сезоне Суперсерии, и если он станет победителем турнира и обладателем нескольких чемпионских поясов, он может хорошо заработать на бое с чемпионом WBC Хосе Рамиресом, или подняться в полусредний вес, где гонорары значительно больше.

И последним, пятым, в этом списке стоит молодой и перспективный легковес Теофимо Лопес. За свой предыдущий бой, закончившийся нокаутом в первом раунде, он получил только 20 тысяч долларов, но издание ожидает, что скоро его гонорары станут шестизначными.

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IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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