"Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко

Новости спорта: В Днепре во время пресс-конференции Василию Ломаченко бросили вызов.

Когда подошло время задавать вопросы, один из посетителей мероприятия бросил вызов украинскому боксеру.

"Василий, я тренировался вместе с Александром, должен был с ним боксировать, но у меня не было денег на поехать на соревнования. Узнайте за меня у Прокопенко, узнайте у наших тренеров.

Я хотел бы с Вами побоксировать и гарантирую, что отправлю Вас в нокаут одной левой рукой в первом раунде. Вы принимаете мой вызов? Либо Александр (прим.ред. - Усик)?", - заявил "парень в черной куртке".

Василий на данное обращение никак не отреагировал, а ведущий просто поблагодарил за вопрос. Ниже можно посмотреть всю пресс-конференцию. Сам курьезный момент начинается с 11:19.