Усик назвал виновного в произошедшем после боя Гвоздик - Стивенсон

Новости спорта: Украинец во всем винит рефери поединка и канадскую медицину.

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, что стало причиной произошедшего с Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО) после нокаута от Александра Гвоздика (16-0, 13 КО):

«Виновата медицина. Потому что в Канаде нет обязательного осмотра головы, как это делают в США, Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нет. Адонис, вроде бы, несколько лет подряд не делал этого. И рефери какой хладнокровный был. Саша начал его забивать, а я со спаррингов знаю, какой у него удар.

Видно, что Гвоздик переживает по этому поводу. Это случайность, которая могла бы произойти и в другую сторону. Дай Бог, чтобы с Адонисом все было хорошо. Замечательный парень, семьянин, отец. Очень бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо на самом деле. Так случается. Это даже не бокс, просто так сошлись звезды».