Чисора о бое с Уайтом: Пойду и буду бить, бить и бить его

Новости спорта: Британец Дерек Чисора намерен устроить с соотечественником Диллианом Уайтом настоящую войну в ринге.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (29-8, 21 КО) пообещал не щадить в ринге своего соперника Диллиана Уайта (24-1, 17 КО). Слова британца передает BoxingScene:

«Первый бой был классным, но судьи отдали победу Уайту, а я негодовал «Почему?!». Ведь я работал больше, чем этот парень, а они объявили его победителем, потому что он местный. Я упорно повторял «Хочу реванш, хочу реванш», но они мне его не давали и пытались устроить Диллиану бой с Джошуа. Но затем, люди начали требовать реванша, и тогда они согласились.

Я собираюсь устроить войну. Надеюсь, он готов к этому, а если нет – он просто тупой. Я иду. Буду охотиться за ним, просто пойду и буду бить, бить и бить его. Буду мочить его, мочить, мочить!»

Напомним, что Чисора и Уайт выйдут в ринг 22 декабря.

Ранее Уайт заявил о том, что собирается прокатиться на Чисоре, «как на ослике».