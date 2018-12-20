Хук: C Усиком я не был готов на 100% ни физически, ни умственно

Новости спорта: Немец считает, что поединок мог бы закончиться совершенно по-другому.

Немецкий боксер Марко Хук (41-5-1, 28 КО) заявил, что пребывал в плохой форме перед поединком с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (16-0, 12 КО). Слова немца передает Boxsport:

«Я был не в хорошей форме. Не хочу сказать, что в противном случае я бы победил Усика, но бой выглядел бы иначе – я твердо убежден. Любой, кто знает меня, может подтвердить, что я настоящий боец и могу пройти сквозь стену головой вперед. Но в борьбе с Усиком я не был готов на 100 процентов ни физически, ни умственно».

Напомним, что Хук потерпел поражение от Усика в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в сентябре 2017 года.

После поражения от украинца немецкий тяжеловес вернулся в ринг в июне 2018-го и победил 41-летнего турка Якуба Саглама (40-4, 37 КО).