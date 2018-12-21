Усик рассказал о шахматной партии с лучшим боксером мира

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился воспоминаниями, как играл в шахматы с американцем Теренсом Кроуфордом.

"Мы приехали в Нью-Йорк и мне говорят, что партию можно сыграть с Теренсом, хайпануть. Там какой-то британский журнал хочет пообщаться и можно сыграть в шахматы. А я в них вообще ноль. Я знаю, но.. Они настояли, чтобы мы поиграли.

Кстати, эти шахматы – подарок Теренсу. Они ручной работы, каждая фигурка сделана в стиле козаков. Очень красивые шахматы.

Он хорошо играет. Но я не могу определить, потому что сам – ноль. Думаю, что Александр Гвоздик вообще всех бы их выиграл", – признался украинец в интервью VideoBoxing.