"Отбоксирую и заберу кэш": Усик заговорил о бое с Лебедевым

Новости спорта: Александр Усик рассказал о возможном бою с россиянином Денисом Лебедевым.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик ответил на вопрос, что выберет — преодоление себя в бою с супертяжеловесом Тайсоном Фьюри или поединок с бойцом его категории Денисом Лебедевым за большие деньги.

"Отбоксирую с Лебедевым, заберу кэш, а потом пойду с Фьюри боксирововать", — смеясь ответил Усик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

До этого вопроса Александр заявил, что преодоление себя для него — это главная мотивация и соперник.

"Когда перед тобой выходит парень, который побольше и повыше, — это преодоление себя. Деньги — это неплохо. С ними будет легче моей семье, смогу больше путешествовать, что-то купить. Трофеи… Не думаю о таких мирских вещах. Завоевал — слава богу. Благодарю всевышнего за это каждый день. Преодоление себя — это соревновательное чувство, сидит внутри, и это хочется делать", — сказал Усик.