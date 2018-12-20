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"Отбоксирую и заберу кэш": Усик заговорил о бое с Лебедевым

&quot;Отбоксирую и заберу кэш&quot;: Усик заговорил о бое с Лебедевым
14:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта: Александр Усик рассказал о возможном бою с россиянином Денисом Лебедевым.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик ответил на вопрос, что выберет — преодоление себя в бою с супертяжеловесом Тайсоном Фьюри или поединок с бойцом его категории Денисом Лебедевым за большие деньги.

"Отбоксирую с Лебедевым, заберу кэш, а потом пойду с Фьюри боксирововать", — смеясь ответил Усик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

До этого вопроса Александр заявил, что преодоление себя для него — это главная мотивация и соперник.

"Когда перед тобой выходит парень, который побольше и повыше, — это преодоление себя. Деньги — это неплохо. С ними будет легче моей семье, смогу больше путешествовать, что-то купить. Трофеи… Не думаю о таких мирских вещах. Завоевал — слава богу. Благодарю всевышнего за это каждый день. Преодоление себя — это соревновательное чувство, сидит внутри, и это хочется делать", — сказал Усик.

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Денис Лебедев, IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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