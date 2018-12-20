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"Не бойтесь": Усик призвал боксеров выходить на ринг с Ломаченко

&quot;Не бойтесь&quot;: Усик призвал боксеров выходить на ринг с Ломаченко
14:36 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик оценил последний бой своего соотечественника Василия Ломаченко.

"Пускай люди оценивают свои выступления, а не Василия Анатольевича. Да, он высоко поднял планку. В поединке с Педрасой я видел, что, как только Василий подстраивался под манеру Педрасы и попадал пару раз, тот менял стойку. Насколько мне известно, Вася готовился конкретно к левше. Понятно, что он может подстроиться, потому что высочайшего класса спортсмен. Но бой прошёл, мне кажется, великолепно. То, сколько действий приходилось Васе делать, чтобы наносить удары. Из-за этого мне кажется, что это отличнейший поединок.

Теперь некоторые ребята могут задуматься и приходить боксировать с Васей. Некоторые ведь не хотят боксировать с ним. Выходите, ничего страшного, не бойтесь. Возможно, есть у вас возможности. Идите-идите. Я считаю, что это был очень хороший поединок. Пускай за собой смотрят, а то начинают рассказывать, что кому делать. Идите мне расскажите в лицо.

Думаю, что Вася может подняться в весе. Но на данный момент непонятно, нужно ему это или нет, как он на это смотрит? Сейчас он завоевал ещё один пояс. В следующем году, думаю, дай Бог, он соберёт всё", — рассказал Усик.

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