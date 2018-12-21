Скачать
Пятница, 21.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Усик - боксер года по версии ESPN
Усик - боксер года по версии ESPN
УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)
Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)

Пакьяо: Чувствую себя на 25

Пакьяо: Чувствую себя на 25
06:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо заявил, что в свои 40 лет он чувствует себя на 25.

"Я чувствую себя ещё сильнее и быстрее. Я стал старше, мне 40 лет, но я чувствую себя на 25. Я верю, что лучшее ещё впереди. Вы ещё не видели лучшую версию Мэнни Пакьяо", — приводит слова Мэнни Пакьяо BoxingScene.

Стоит отметить, что Пакьяо на своё сорокалетие в одном из торговых центров устроил масштабный розыгрыш, призами в котором стали новые автомобили, пикапы и бытовая техника, а почётным гостем мероприятия стал президент страны.

Свой следующий бой Пакьяо проведёт с Эдриеном Бронером. Поединок Пакьяо и Бронера возглавит боксёрский вечер на турнире 19 января в Лас-Вегасе (США), на «Эм Джи Эм арене».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Эдриэн Бронер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
02 Усик - боксер года по версии ESPN
03 УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
04 12-й раунд боя Уайлдер - Фьюри признан лучшим раундом 2018 года
05 Роналду: Футболисты Ромы умоляли меня прекратить дриблинг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь