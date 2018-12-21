Пакьяо: Чувствую себя на 25

Новости спорта: Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо заявил, что в свои 40 лет он чувствует себя на 25.

"Я чувствую себя ещё сильнее и быстрее. Я стал старше, мне 40 лет, но я чувствую себя на 25. Я верю, что лучшее ещё впереди. Вы ещё не видели лучшую версию Мэнни Пакьяо", — приводит слова Мэнни Пакьяо BoxingScene.

Стоит отметить, что Пакьяо на своё сорокалетие в одном из торговых центров устроил масштабный розыгрыш, призами в котором стали новые автомобили, пикапы и бытовая техника, а почётным гостем мероприятия стал президент страны.

Свой следующий бой Пакьяо проведёт с Эдриеном Бронером. Поединок Пакьяо и Бронера возглавит боксёрский вечер на турнире 19 января в Лас-Вегасе (США), на «Эм Джи Эм арене».