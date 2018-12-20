Скандальный боксер Билли Джо Сондерс узнал имя следующего соперника

Новости спорта: Билли Джо Сондерс в ближайший уик-энд возвращается на ринг.

Экс-чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс проведет свой первый за год поединок против 41-летнего боксера из Ганы Чарльза Адаму 22 декабря в Манчестере в рамках одного шоу с поединком за титул IBF в полулегком весе между Карлом Фрэмптоном и Джошем Уоррингтоном, сообщает ESPN. Бой заявлен в рамках второго среднего веса. Соперником Сондерса должен был стать 33-летний венгр Золтан Сера, который по каким-то причинам снялся с поединка.

Напомним, что в 2018 году Сондерс дважды отменял защиту титула против Мартина Мюррея из-за травм, а в октябре вынужден был отказаться от боя против обязательного претендента Деметриуса Андрейда и от чемпионского пояса WBO из-за обнаруженного в его анализах запрещенного препарата.

Напомним, 22 декабря в Бруклине (Нью-Йорк, США) также состоится вечер профессионального бокса, на котором выступят братья Чарло.