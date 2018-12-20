Диетолог Усика не дает шансов Джошуа в бою с Александром

Новости спорта: Диетолог абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Фока сравнил возможных соперников украинца в супертяжелом весе.

– Если 95 килограмм веса будет достаточно для, допустим, Уайлдера, то что делать с огромными Джошуа, Фьюри, Ортисом?

– Я думаю, что с Джошуа у Саши проблем не будет. У того есть проблемы с функциональной выносливостью, после 5-6 раунда он садится. Саша быстрее, у него лучше тайминг, по Саше еще надо попасть. Как показали предыдущие поединки, с одного удара очень сложно его остановить. Он пропускает, но удары держит очень хорошо.

По поводу Луиса Ортиса. Я вспоминаю его бой с Деонтеем Уайлдером. У меня есть друг, который в одно время тренировался в одном зале с Бермейном Стиверном. Бермейн рассказывал, что когда они приехали на Панамериканские игры, то Стиверну было лет 18. А Луису Ортису – 27. Сейчас Стиверну 37-38 лет, а по лицу Луиса Ортиса понятно, что ему уже далеко за 40 лет. Возраст – его слабое место. Понятно, что темп Саши он не выдержит. Не думаю, что преимущество в габаритах.

– А самый непонятный супертяж – Тайсон Фьюри? Мне кажется, что он наиболее опасен для Усика.

– Наиболее опасен для Саши – это Уайлдер. У него может прилететь шальной удар, он бьет с непонятных углов. И бьет очень страшно, как показал последний бой. Как-то раз мне Расс Анбер рассказывал, что он однажды был в его углу, а его оперировали и вставляли титановую пластину. В общем, по парню так попало, что она или согнулась, или треснула. Вот это позиционирует самую большую опасность.

Фьюри? Даже несмотря на свою изворотливость, он намного медленнее Саши. Есть такой термин – «поднимется изжога». Это когда поднимаешь темп, силы есть, а уже начинает подходить. Нет такого супертяжа, который бы был таким выносливым и выбрасывал огромное количество ударов. Он когда работает в лагере, боксирует по 15 раундов. В среднем, он выбрасывает 120-130 ударов. Это сохраняется во всех раундах. Возможно, какой-то один он возьмет передохнуть. А Гассиев, как мы считали, выбрасывал в районе 40 ударов, – сказал Фока.