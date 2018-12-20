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Энтони Джошуа получил Орден Британской империи

Энтони Джошуа получил Орден Британской империи
19:10 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вручили Орден Британской империи.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) 20 декабря был приглашен на официальный прием в Букингемский дворец, где ему вручили награду – Орден Британской империи.

Почетный знак отличия боксер получил лично из рук Принца Уэльского Чарльза Виндзора.

Орден Британской империи – это рыцарский орден, созданный еще в 1917 году. Это самый младший орден в британской наградной системе, при этом в нем состоит наибольшее число членов. Большинство членов ордена – подданные Великобритании или других государств Содружества. Граждане других стран также могут быть приняты в орден в качестве «почетных членов».

Девиз ордена – «For God and the Empire» («За Бога и Империю»).

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Бокс, Новости бокса, Орден Британской империи.
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