Энтони Джошуа получил Орден Британской империи

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) 20 декабря был приглашен на официальный прием в Букингемский дворец, где ему вручили награду – Орден Британской империи.
Почетный знак отличия боксер получил лично из рук Принца Уэльского Чарльза Виндзора.
— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 20 декабря 2018 г.
Орден Британской империи – это рыцарский орден, созданный еще в 1917 году. Это самый младший орден в британской наградной системе, при этом в нем состоит наибольшее число членов. Большинство членов ордена – подданные Великобритании или других государств Содружества. Граждане других стран также могут быть приняты в орден в качестве «почетных членов».
Anthony Joshua receives OBE at Buckingham Palace #DreamBigwithNaijaBet #Boxing pic.twitter.com/8uEamEkTRr— NaijaBet.com (@NaijaBet) 20 декабря 2018 г.
Девиз ордена – «For God and the Empire» («За Бога и Империю»).