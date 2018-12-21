Леннокс Льюис раскритиковал Энтони Джошуа

Новости спорта: Бывший чемпион мира раскритиковал британца за нежелание проводить поединки за переделами Англии.

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис заявил что обладателю титула WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру следует незамедлительно договориться о проведении реванша с Тайсоном Фьюри, а не ожидать боя против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа

"Думаю, что Уайлдера нужно договориться с Тайсоном Фьюри о незамедлительном реванше. А Джошуа подождет. Да и не хочет он ни с кем драться. Думаю, когда он посмотрел поединок Фьюри и Уайлдера, то подумал: "А эти парни умеют драться!".

Думаю, Фьюри и Уайлдер встретятся в реванше. А что Джошуа? Он не хочет драться ни с Уайлдером, ни с Фьюри. Я не верю в то, что Джошуа согласится на бой в США. Ему создали в Англии зону комфорта, он не желает из нее выходить, ведь его там оберегают", - цитирует Льюиса vRinge.com.

Ранее сообщалось, что команда Уайлдера ведет переговоры о боях с Джошуа и Фьюри.