Эдди Хирн: Усик против Уорда - это самый лучший бокс

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал возможный бой Александра Усика против Андре Уорда.

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Эдди Хирн, являющийся также сопромоутером абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, рассказал, когда украинец перейдет в супертяжелый вес, а также назвал лучшего соперника для него.

Как отметил Хирн, Усик не будет драться с проходными оппонентами. "Вы не увидете, чтобы Усик просто отбывал номер и дрался с каким-то средним бойцом. Карлос Такам – неплохой вариант. Он не слишком большой, но очень и очень сильный», - заявил Хирн.

По словам менеджера, лучший бой, который можно организовать – поединок Александра Усика с вышедшим на пенсию чемпионом мира в полутяжелом весе Андре Уордом. «Это был бы чистый и самый лучший бокс. Искусство в его лучшем виде. Лучший боец в мире, который покинул ринг непобежденным, против нынешнего первого номера рейтинга Р4Р. Пока много разговоров, но это будет поединок с шансами 50 на 50. Я говорил об этом с Усиком и передал наш разговор Уорду. Но для того, чтобы Андре принял решение вернуться в ринг, должно случиться что-то особенное. Мне кажется, Усик перейдет в супертяжелый вес, а следующий бой проведет в апреле в США".