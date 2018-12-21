Скачать
Пятница, 21.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Усик - боксер года по версии ESPN
Усик - боксер года по версии ESPN
УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Беринчик - Кристобаль: результаты взвешивания
Беринчик - Кристобаль: результаты взвешивания

Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжах

Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжах
17:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн назвал потенциальных соперников Александра Усика в хэвивейте.

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика Эдди Хирн полагает, что украинец дебютирует в супертяжёлой категории в апреле следующего года. Потенциальные соперники — Диллион Уайт, Деррек Чисора, Карлос Такам.

"Усик может подраться с победителем или проигравшим боя Уайт — Чисора. На самом деле никто не знает, насколько Усик будет хорош в супертяжёлом весе. Мы все знаем, что Александр прекрасный боксёр, но сможет ли он конкурировать с большими парнями?

Усик не будет бездельничать. Вы не увидите, как он дерётся с каким-то середняком. Бой с Карлосом Такамой имеет смысл. Он не очень большой, но при этом мощный и сильный. Я думаю, что Усик перейдёт в супертяжёлый вес и проведёт бой в США в апреле. Мне кажется, единственный бой, из-за которого Александр останется в тяжёлом весе, — это поединок с Андре Уордом", — сказал Хирн Sky Sports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, WBC, WBO, WBA, Александр Усик, Эдди Хирн.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду: Футболисты Ромы умоляли меня прекратить дриблинг
02 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
03 Главные спортивные победы Украины в 2018 году
04 Усик - боксер года по версии ESPN
05 Диетолог Усика не дает шансов Джошуа в бою с Александром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь