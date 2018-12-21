Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжах

Новости спорта: Эдди Хирн назвал потенциальных соперников Александра Усика в хэвивейте.

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика Эдди Хирн полагает, что украинец дебютирует в супертяжёлой категории в апреле следующего года. Потенциальные соперники — Диллион Уайт, Деррек Чисора, Карлос Такам.

"Усик может подраться с победителем или проигравшим боя Уайт — Чисора. На самом деле никто не знает, насколько Усик будет хорош в супертяжёлом весе. Мы все знаем, что Александр прекрасный боксёр, но сможет ли он конкурировать с большими парнями?

Усик не будет бездельничать. Вы не увидите, как он дерётся с каким-то середняком. Бой с Карлосом Такамой имеет смысл. Он не очень большой, но при этом мощный и сильный. Я думаю, что Усик перейдёт в супертяжёлый вес и проведёт бой в США в апреле. Мне кажется, единственный бой, из-за которого Александр останется в тяжёлом весе, — это поединок с Андре Уордом", — сказал Хирн Sky Sports.