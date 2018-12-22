Хэй: Только Поветкин мог победить Джошуа

Новости спорта: Дэвид Хэй рассказал, что в свои лучшие годы мог дать конкурентный бой Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй считает, что в лучшие годы он сумел бы дать тяжёлый бой своему соотечественнику Энтони Джошуа, который владеет титулами WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом дивизионе.

"Я бы выглядел лучше любого, с кем он выходил на ринг. Я думаю, что единственным, у кого были шансы в бою с Джошуа, был Поветкин, но на момент их боя Поветкин прошёл свой пик.

По мне, пиковый Дэвид Хэй побил бы любого. Когда я был в расцвете сил, то чувствовал себя непобедимым. В те дни я думал, что побил бы любого", — цитирует Хэя Give me Sport.

Напомним, что Дэвид завершил карьеру боксёра в мае нынешнего года. До этого он проиграл в двух поединках подряд Тони Беллью.