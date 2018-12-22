Обидчик Деревянченко нацелился на бой с Саулем Альваресом

Новости спорта: Обладатель титула IBF средней категории Дэниел Джейкобс считает, что ему по силам победить чемпиона WBC и WBA в среднем весе Сауля "Канело" Альвареса.

"Мне повезло, что сейчас я в том положении, в котором нахожусь. Я чемпион. Это открывает для меня много возможностей. Я не могу быть стороной "А" в переговорах о бое с таким парнем, как Сауль, но я — ключевой игрок в дивизионе. Для меня это правильный поединок, и если я смогу заполучить бой с Альваресом, это выведет мою карьеру на следующий уровень. Я в хорошем положении, поэтому я взволнован, я беспокоюсь. Я хочу этого большого боя. Я хочу подраться с Канело.

Я понимаю, что Сауль — это сторона "А". Это независимо от того, лучше я его как боец или нет. У него невероятный послужной список. Но моё дело в том, что, пока ко мне относятся как к чемпиону, я могу стать стороной "Б". Это не проблема.

Я думаю, что если этот бой состоится, я глубоко в сердце чувствую, что смогу его победить. Победить впечатляюще, уверенно, без споров. Так что я просто жду своей очереди. Я просто терпеливо жду, но, как я уже сказал, я в отличном положении", — цитирует Джейкобса Boxing Scene.