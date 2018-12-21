Леннокс Льюис: Уайлдер и Фьюри должны провести реванш, Джошуа подождет

Новости спорта: Леннокс Льюис считает, что Энтони Джошуа не хочет проводить большие бои в США.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что обладателю титула WBC супертяжёлой категории Деонтею Уайлдеру и Тайсону Фьюри нужно провести реванш, так как чемпион WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа не хочет поединка с ними.

"Я думаю, что Уайлдер и Фьюри должны провести реванш. Джошуа подождёт. Энтони не хочет драться ни с одним из этих парней. Когда он увидел бой Тайсона и Деонтея, он подумал: «Ух ты, а эти парни могут в бокс», и теперь они собираются провести второй бой. Джошуа принял решение не драться ни с одним из этих парней.

Я не думаю, что Джошуа проведёт поединок в США. Я думаю, что он слишком хорошо устроился в Англии, где ему организовали комфортные условия, вот он и боксирует перед британскими болельщиками", — цитирует Льюиса Boxingnews24.