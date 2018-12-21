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Менеджер Уайлдера о боях с Фьюри и Джошуа

Менеджер Уайлдера о боях с Фьюри и Джошуа
19:26 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Шелли Финкель рассказал о переговорах Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Шелли Финкель, менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера рассказал в интервью каналу Tha Boxing Voice, что они в данный момент ведут переговоры как о втором поединке против Тайсона Фьюри, так и об объединительном бое против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

По словам Финкеля у него недавно состоялся «очень душевный» телефонный разговор с Эдди Хирном относительно боя Уайлдер-Джошуа. Обе стороны высказали готовность прийти к «справедливому разделению гонорара на процентной основе», но никаких конкретных обещаний Хирну о возможной дате и месте проведения объединительного боя он пока не давал и не собирается позволять британцу диктовать ему какие-либо условия. (Напомним, что у Хирна забронирован стадион «Уэмбли» на 13 апреля, и он неоднократно заявлял о желании провести на нем в этот день бой Уайлдер-Джошуа.)

Что касается переговоров о матче-реванше с Тайсоном Фьюри, Финкель рассчитывает, что этот бой состоится в ближайшем будущем. По его словам в данный момент они с Фрэнком Уорреном уже работают над контрактом на бой, однако находятся «только на начальной стадии», поэтому он пока не может ничего сказать даже о месте проведения реванша — он может состояться как в США, так и в Великобритании.

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