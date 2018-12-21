Беринчик - Кристобаль. Видео взвешивания участников вечере бокса в Киеве

Новости спорта: Денис Беринчик и Росеки Кристобаль прошли официальную процедуру взвешивания перед боем.

Чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО), которому предстоит встретиться в ринге с филиппинцем Росеки Кристобалем, оказался тяжелее своего оппонента.

Во время официальной церемонии взвешивания, весы под Беринчиком показали 61,2 кг, под Кристобалем – 60,6 кг.

Вечер бокса в Броварах пройдет в 22 декабря в ТРЦ «Терминал». Начало в 18:00. Также в субботу экс-чемпион Европы Макс Бурсак (34-5-1, 15 КО) будет боксировать с представителем Узбекистана Мухитдином Раджапбаевим (12-5-0, 8 КО). А Дмитрий Митрофанов (2-0-1, 1 КО) проведет первой профессиональный бой в родных стенах с Беко Муржикнели (6-6-0, 4 КО) из Грузии.