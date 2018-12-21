Чарло - Коробов: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: 22 декабря в Нью-Йорке состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого будет титульный поединок в среднем весе.

В нем встретятся "временный" чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло и экс-претендент на титул Матвей Коробов. В канун боя спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. Боксёры показали на весах одинаковый вес — 72,3 кг.

Напомним, Коробов должен был выступить на этом вечере бокса во втором среднем весе (до 76,2 кг), но менее чем за неделю до боя ему предложили поединок с Чарло, из-за того что соперник последнего провалил допинг-тест. Россиянин согласился на этот вызов и сумел уложиться в лимит весовой категории.

Это будет второй титульный бой в карьере Коробова. В прошлом он упустил этот шанс, уступив нокаутом Энди Ли.