Скачать
Суббота, 22.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Павелко избран вице-президентом НОК Украины
Павелко избран вице-президентом НОК Украины
Битва двух Боруссий: обзор матча 21 декабря (Видео)
Битва двух Боруссий: обзор матча 21 декабря (Видео)

Беринчик анонсировал свой яркий выход на ринг в бою с Кристобалем

Беринчик анонсировал свой яркий выход на ринг в бою с Кристобалем
10:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: k2ukraine

Новости спорта: Денис Беринчик обещает, что его выход в ринг будет даже ярче, чем сам бой.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик анонсировал свое яркое появление на ринге во время поединка против филиппинца Росеки Кристобаля за титул интернационального чемпиона по версии WBO.

"Зрителям могу пообещать, что помимо яркого бокса будет не менее яркий выход на ринг. Это будет компьютерный герой. Все его прекрасно знают, это персонаж компьютерной игры. Он порадует публику перед выходом на ринг", - заявил Беринчик в комментарии UA:Перший после взвешивания.

Напомним, что бой Беринчик - Кристобаль состоится на Ледовой Арене ТРЦ "Терминал" в Броварах в рамках турнира K2 Promotions Ukraine, который начнется в 18:00 по киевскому времени. На кону поединка будет стоять вакантный пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Росеки Кристобаль, Денис Беринчик - Росеки Кристобаль, Беринчик - Кристобаль, WBO Orietnal.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
02 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
03 Хэй: Только Поветкин мог победить Джошуа
04 Усик посетит бой Уайт - Чисора
05 Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь