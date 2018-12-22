Беринчик анонсировал свой яркий выход на ринг в бою с Кристобалем

Новости спорта: Денис Беринчик обещает, что его выход в ринг будет даже ярче, чем сам бой.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик анонсировал свое яркое появление на ринге во время поединка против филиппинца Росеки Кристобаля за титул интернационального чемпиона по версии WBO.

"Зрителям могу пообещать, что помимо яркого бокса будет не менее яркий выход на ринг. Это будет компьютерный герой. Все его прекрасно знают, это персонаж компьютерной игры. Он порадует публику перед выходом на ринг", - заявил Беринчик в комментарии UA:Перший после взвешивания.

Напомним, что бой Беринчик - Кристобаль состоится на Ледовой Арене ТРЦ "Терминал" в Броварах в рамках турнира K2 Promotions Ukraine, который начнется в 18:00 по киевскому времени. На кону поединка будет стоять вакантный пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.