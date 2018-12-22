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Экс-соперник Ломаченко хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях

Экс-соперник Ломаченко хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях
10:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Хорхе Линарес желает быть первым венесуэльцем, который достиг таких результатов.

Бывший чемпион мира по боксу в трех разных весовых категориях Хорхе Линарес рассказал, что он планирует делать дальше после поражения от Василия Ломаченко и перехода в полусредний вес.

"Сейчас моя цель – стать первым чемпионом мира в четырех весовых категориях из Венесуэлы. Я уже завоевал титулы в легком весе и в моем последнем поединке я показал, что моя скорость и сила грозное оружие и в суперлегком весе. Мы обсудили это с моим наставником и сделали вывод, что у меня получится добыть пояс чемпиона в полусредней весовой категории. Естественно, сначала мне нужно сразиться с Кано, но я мотивирован и уверен, что смогу показать болельщикам настоящее шоу во время этого поединка", - цитирует венесуэльца BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес.
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