Экс-соперник Ломаченко хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях

Новости спорта: Хорхе Линарес желает быть первым венесуэльцем, который достиг таких результатов.

Бывший чемпион мира по боксу в трех разных весовых категориях Хорхе Линарес рассказал, что он планирует делать дальше после поражения от Василия Ломаченко и перехода в полусредний вес.

"Сейчас моя цель – стать первым чемпионом мира в четырех весовых категориях из Венесуэлы. Я уже завоевал титулы в легком весе и в моем последнем поединке я показал, что моя скорость и сила грозное оружие и в суперлегком весе. Мы обсудили это с моим наставником и сделали вывод, что у меня получится добыть пояс чемпиона в полусредней весовой категории. Естественно, сначала мне нужно сразиться с Кано, но я мотивирован и уверен, что смогу показать болельщикам настоящее шоу во время этого поединка", - цитирует венесуэльца BoxingScene.