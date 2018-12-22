Сегодня состоится бой Беринчик - Кристобаль: все поединки вечера бокса

Сегодня в броварском ТРЦ Терминал состоится вечер бокса. В программе мероприятия — пять боев при участии украинских боксеров.
Главным событием вечера станет поединок между Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) за пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе.
Программа боксерского вечера
Макс Бурсак (Украина) — Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан)
Мишико Беселия (Украина) – Кельвин Дотел (Испания)
Андрей Руденко (Украина) – Джон Волау (Великобритания)
Дмитрий Митрофанов (Украина) – Бека Муржикнели (Грузия)
Денис Беринчик (Украина) – Росеки Кристобаль (Филиппины)
Начало вечера бокса — в 18:00. Бой Беринчика и Кристобаля начнется ориентировочно в 22:30.
Начиная с 21:30, следить за событиями боксерского вечера можно будет на телеканале Интер.