Сегодня состоится бой Беринчик - Кристобаль: все поединки вечера бокса

Новости спорта: Помимо боя Беринчика, также состоятся еще четыре боксерских поединка.

Сегодня в броварском ТРЦ Терминал состоится вечер бокса. В программе мероприятия — пять боев при участии украинских боксеров.

Главным событием вечера станет поединок между Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) за пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе.

Программа боксерского вечера

Макс Бурсак (Украина) — Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан)

Мишико Беселия (Украина) – Кельвин Дотел (Испания)

Андрей Руденко (Украина) – Джон Волау (Великобритания)

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Бека Муржикнели (Грузия)

Денис Беринчик (Украина) – Росеки Кристобаль (Филиппины)

Начало вечера бокса — в 18:00. Бой Беринчика и Кристобаля начнется ориентировочно в 22:30.

Начиная с 21:30, следить за событиями боксерского вечера можно будет на телеканале Интер.