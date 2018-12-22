Чарли Эдвардс: Мы с братом будем как мини-Кличко

Новости спорта: Чарли Эдвардс хочет, чтобы они с братом Санни правили в своем боксерском дивизионе.

Британский боксер наилегчайшего веса Чарли Эдвардс, которому 22 декабря предстоит встретиться за титул WBC в дивизионе с аргентицем Кристофером Росалесом, считает, что будет править вместе со своим братом Санни в своей весовой категории, как братья Кличко – в «королевском» дивизионе.

По словам Чарли, как и украинские братья-чемпионы, они с Санни не будут драться друг с другом. "Мы будем мини-Кличко, - заявил Эдвардс. – Мы с братом мотивировали друг друга и, как и братья Кличко, не будем драться друг с другом. Наша связь слишком сильна, чтобы это произошло. Мы просто оба воспользуемся любыми возможностями, которые появятся на нашем пути".