Украинский супертяжеловес Руденко нокаутировал британца Джона Волау

Новости спорта: Андрей Руденко закрыл поражения от Поветкина, нокаутировав британца.

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (32-3, 20 КО) нокаутировал британца Джона Волау (5-4, 2 КО) в андеркарте вечера бокса в Броварах.

По ходу поединка украинец дважды отправлял своего оппонента на настил ринг, а в третьем раунде команда британца выбросила белое полотенце.

Для Руденко этот бой стал первым с момента встречи с Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) в июле 2017 года. Россиянину он проиграл единогласным решением судей.

Напомним, в главном событии вечера бокса в Броворах чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) попытается завоевать титул WBO International в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля (15-2, 11 КО).