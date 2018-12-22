Беринчик нокаутировал Кристобаля

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик в 7-м раунде одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions 22 декабря провела последний большой вечер бокса в 2018 году. Главным событием стал бой за титул WBO International в легком весе между 30-летним украинцем Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Для обоих боксеров поединок в Броварах был важнейшим в карьере, ведь на кону стоял титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации. Как известно, лишь звание чемпиона мира является престижнее данного титула.

Бой прошел за преимуществом украинца, но высокий рост Кристобаля и устойчивость на ногах сделало бой интересным. В 4-м раунде серия атак Беринчика едва не привела к победе, но стойкость соперника не дала этого сделать.

Но схожая активность Беринчика в 7-м раунде вынудила арбитра остановить бой.

Таким образом, Беринчик добыл победу техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона WBO Oriental в легком весе.

Напомним, в этот вечер бокса супертяжеловес Руденко нокаутировал британца Джона Волау, Митрофанов нокаутировал Муржикнели, Мишико Беселия проиграл свой бой.