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Беринчик - Кристобаль: полное видео боя

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Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
00:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: k2ukraine.com

Новости спорта: Денис Беринчик брутально избил Кристобаля, завоевав пояс WBO International.

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions 22 декабря провела последний большой вечер бокса в 2018 году. Главным событием стал бой за титул WBO International в легком весе между 30-летним украинцем Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Для обоих боксеров поединок в Броварах был важнейшим в карьере, ведь на кону стоял титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации. Как известно, лишь звание чемпиона мира является престижнее данного титула. 

Украинец с первого раунда полностью доминировал над противником, хотя тот пытался отвечать. В третьем раунде Денис отправил филиппинца в нокдаун, а с четвертого каждый раунд зажимал соперника у канатов, бомбардируя того сильными ударами по этажам. К чести Кристобаля, он мужественно выдерживал атаки и даже изредка отмахивался от украинца.

В седьмом раунде Беринчик зажал соперника в углу ринга, нанося серии ударов. Кристобаль не защищался, и судья остановил бой.

Полный бой Беринчик - Кристобаль

Таким образом, Беринчик добыл победу техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона WBO Oriental в легком весе.

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