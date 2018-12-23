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Уайт брутально нокаутировал Чисору

Уайт брутально нокаутировал Чисору
01:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Соцсети

Новости спорта: Суперфайт в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой закончился брутальным нокаутом.

Британец Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) защитил звание «серебряного» чемпиона WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) в бою против соотечественника Дерека Чисоры (29-9, 21 КО).

После первого боя этих боксеров, который стал лучшим боем года, все ожидали войны в ринге. Но боксеры начали противостояние очень осторожно. Дерек Чисора с первых раундов захватил инициативу, но явных дивидендов это ему не давало.

Диллиан Уайт спокойно оборонялся. Арбитр дважды снимал очко Дереку Чисоре за удары ниже пояса. В 11-м раунде брутальным левым хуком Уайт отправил оппонента на канвас.

Полный бой

На этом поединке Энтони Джошуа был в роли комментатора одного из каналов. Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик, а также его предыдущий соперник Тони Белью, также, присутствовали на матче.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Диллиан Уайт.
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