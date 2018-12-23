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Прайс и Такам одержали победы на вечере бокса в Лондоне

Прайс и Такам одержали победы на вечере бокса в Лондоне
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта: В андеркарде боя Уайт - Чисора 2 Дэвид Прайс и Карлос Такам одержали победы.

В Лондоне в эти минуты прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок Диллиана Уайта и Дерека Чисоры.

В андеркарде этого боя выступали Дэвид Прайс и экс-претендент на титул Карлос Такам. Дэвиду Прайсу противостоял Том Литтл. Прайс пытался активно работать джебом, в то время как Литтл пытался выйти на ближнюю дистанцию. В 4-м раунде Дэвид поймал соперника жёстким боковым ударом, рефери не дал развить этот успех, сходу зафиксировав победу техническим нокаутом.

Что касается Такама, то Карлос встретился с Сенадом Гаши. Камерунец работал первым номером, периодически боксёры обменивались жёсткими атаками. В седьмом раунде Такам начал развивать успех и трижды отправив Гаши на канвас вынудил рефери остановить встречу.

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Дерек Чисора, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Карлос Такам, Диллиан Уайт, Диллиан Уайт - Дерек Чисора.
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