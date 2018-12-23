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Бокс. Уоррингтон победил Фрэмптона и защитил пояс IBF

Бокс. Уоррингтон победил Фрэмптона и защитил пояс IBF
10:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер trboxing

Новости спорта: 22 декабря чемпион мира по версии IBF Джош Уоррингтон (28-0, 6 КО) и экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (26-2, 15 КО) провели бой.

В ночь с 22 на 23 декабря (время киевское) в Манчестере завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в полулёгком весе (до 57,2 кг). Сошлись чемпион мира по версии IBF Джош Уоррингтон (28-0, 6 КО) и экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (26-2, 15 КО).

Поединок прошёл на встречных курсах и изобиловал жёсткими разменами. Стартовые раунды остались за Уоррингтоном. К экватору поединка Фрэмптон попытался захватить инициативу, работая по этажам. Впрочем, Уоррингтон не избегал открытого противостояния и пытался не отставать от соперника. Финальные раунды прошли с небольшим преимуществом Уоррингтона.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошу Уоррингтону — 116:112, 116:113 и 116:112.

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IBF, Бокс, Новости бокса, Джош Уоррингтон - Карл Фрэмптон.
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