Джошуа не намерен ждать Уайлдера

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа не намерен вечно ждать американца.Деонтея Уайлдера

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов вновь встретиться с Диллианом Уайтом, если ему не удастся организовать бой против Деонтея Уайлдера.

“Уайт просто идиот. Я ему сказал, что можно забыть о том нокауте, в который я отправил его в нашей первой встрече, и сейчас проверить, кто из нас лучше. Я выразил ему свое уважение».

А он начал задираться. Если Деонтей Уайлдер не настроен серьезно и хочет снова драться с Фьюри, то я готов биться с Уайтом.

И я даже не сомневаюсь, кто победит нокаутом. Никто из них не находится на моем уровне”, - приводит слова Джошуа SkySports.