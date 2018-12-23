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Джошуа не намерен ждать Уайлдера

Джошуа не намерен ждать Уайлдера
10:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа не намерен вечно ждать американца.Деонтея Уайлдера

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что готов вновь встретиться с Диллианом Уайтом, если ему не удастся организовать бой против Деонтея Уайлдера.

“Уайт просто идиот. Я ему сказал, что можно забыть о том нокауте, в который я отправил его в нашей первой встрече, и сейчас проверить, кто из нас лучше. Я выразил ему свое уважение».

А он начал задираться. Если Деонтей Уайлдер не настроен серьезно и хочет снова драться с Фьюри, то я готов биться с Уайтом.

И я даже не сомневаюсь, кто победит нокаутом. Никто из них не находится на моем уровне”, - приводит слова Джошуа SkySports.

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