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Беринчик подвел итоги боя с Кристобалем

Беринчик подвел итоги боя с Кристобалем
14:50 Сегодня Телеграф Фото: k2ukraine

Новости спорта: Украинский легковес Денис Беринчик сразу после боя прокомментировал свою победу над Росеки Кристобалем.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик после победы над Росеки Кристобалем поделился эмоциями прямо в ринге.

- Тебе не надоело бить его?

– Только передней рукой, когда он пропускал много ударов, мне, конечно, становилось неинтересно, когда парень столько пропускает ударов. Конечно, мне его жаль, его голову, он наелся много ударов. Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо за красивый бокс.

- Что больше нравится: боксировать или танцевать?

– Конечно, боксировать, так как это моя профессия. Лучше бокса – только бокс.

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