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Беринчик может сразиться с Ломаченко

Беринчик может сразиться с Ломаченко
12:41 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: k2ukraine

Новости спорта: Промоутер Беринчика Александр Красюк не исключил возможность боя Дениса с Ломаченко.

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, когда состоится следующий бой интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика. В Броварах Денис Беринчик в 7-м раунде техническим нокаутом победил филиппинца Росеки Кристобаля.

"Следующий бой Дениса будет в апреле. То, что было в ринге, было великолепно".

Кроме того, Красюк отметил, что Беринчик может захотеть выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

"Возможный бой с Ломаченко? Почему Денис должен его не захотеть — боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Красюк.

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