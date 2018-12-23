Беринчик может сразиться с Ломаченко

Новости спорта: Промоутер Беринчика Александр Красюк не исключил возможность боя Дениса с Ломаченко.

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, когда состоится следующий бой интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика. В Броварах Денис Беринчик в 7-м раунде техническим нокаутом победил филиппинца Росеки Кристобаля.

"Следующий бой Дениса будет в апреле. То, что было в ринге, было великолепно".

Кроме того, Красюк отметил, что Беринчик может захотеть выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

"Возможный бой с Ломаченко? Почему Денис должен его не захотеть — боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Красюк.