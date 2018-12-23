Джермелл Чарло: Судьи ограбили меня

Новости спорта: Ранее Джермелл Чарло проиграл Тони Харрисону решением судей.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермелл Чарло, потерявший титул 22 декабря на турнире в Нью-Йорке, уступив Тони Харрисону, выразил уверенность, что победа его сопернику была присуждена незаслуженно.

"Судьи забрали у меня победу, украли. Я был в порядке, постоянно давил и атаковал. Харрисон же просто двигался вокруг меня и периодически выбрасывал джебы, буквально один-два удара. Он не выиграл встречу. Я верну пояс и также по-прежнему хочу встретиться с Джареттом Хёрдом. Быть может, сегодня я и отдал несколько раундов. Но я точно не проиграл"», — приводит слова Джермелла Чарло BoxingScene.

Судейские записки боя:

Стоит отметить, что решение судей отдать победу Харрисону было неоднозначно воспринято и в зале арены «Мэдисон Сквер Гарден», где проводился бой.