Ломачнко - о похвалах от Арума и любимом занятие детства

Новости спорта: Украинский чемпион Василий Ломаченко признался, что в детстве занимался танцами.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сказал, что чувствует давление из-за похвал промоутера Боба Арума.

- Тебе не кажется, что Боб Арум оказывает на тебя слишком большое давление, говоря о том, что ты – величайший боксер в истории?

– Да, вы правы. Всегда в бою мне приходится доказывать его слова. Слишком много давления.

- Правда, что ты занимался танцами в детстве?

– Многие об этом спрашивают. Пару лет я ходил на занятия по традиционному украинскому танцу. Я даже ходил на брейк-данс одну неделю, – сказал Ломаченко.