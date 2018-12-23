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Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко

Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
20:15 Сегодня Телеграф tribuna.com

Новости спорта: Денис Беринчик рассказал о желаемых соперниках после победы над Росеки Кристобалем.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик рассказал о желаемых соперниках после победы над Росеки Кристобалем.

– Если говорить о гипотетически потенциальных соперниках, то Бельтран кажется проходным.

– Ну ни фига себе проходной. Я не знаю кто там проходной из топ-15. Там каждый ударит так, что можно покончить жизнь с собой. Это же бокс. Там не шуточные перчатки, не шуточные тейпы... Всегда случаются и летальные исходы, и проблемные случаи.

– Есть соперники которые для кого-то вызов. К примеру, Энтони Кролла сказал, что Ломаченко для него вызов.

– О, с этим парнишкой я бы тоже подрался. Может ему сказать: «Парень, возьмись сначала за серебряную медаль, а потом уже за золотую». Может, Василий Ломаченко ему скажет, побей Дениса Беринчика, а потом на меня выйдешь. Я бы с удовольствием приехал в Лондон и побоксировал с ним.

– И как вы себя оцениваете?

– Отлично свои шансы рассматриваю, так как зрелый боксер, состоявшийся. Нет травм больших, неплохо двигаюсь, неплохо бью. Есть все шансы одержать победу, – сказал Беринчик.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Энтони Кролла.
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