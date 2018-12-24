Чисора не собирается завершать карьеру

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора после поражения от Диллиана Уайта заявил, что чувствует отлично и не собирается завершать профессиональную карьеру.
"Каждый раз, когда люди видят вашу неудачу на ринге, они полагают, что вам пора завязывать с боксом. Это болезнь у нас в Великобритании. Вы просто должны продолжать свой путь. Нужно двигаться дальше, пока ты уже не сможешь принимать удары соперников. Я вернусь. Для меня есть несколько хороших боев.
Я не воспринял это, как ужасное поражение и тяжелейший поединок. Это был отличный бой, и мне все понравилось. Когда вам попадают в подбородок жестким ударом, вы неминуемо оказываетесь на канвасе. Я не собираюсь в больницу, я в полном порядке и чувствую себя хорошо", – цитирует Чисору boxingnewsonline.net
Отметим, что фиаско в противостоянии с Уайтом стало для Дерека девятым в карьере.