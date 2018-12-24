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Спенс считает Дэвиса фаворитом в возможном бою против Ломаченко

Спенс считает Дэвиса фаворитом в возможном бою против Ломаченко
13:13 Сегодня Телеграф Fight Hub TV

Новости спорта: Эррол Спенс считает, что у Джервонты Девиса больше шансов победить в бою против Василия Ломаченко.

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (24-0, 21 КО) назвал Джервонта Девиса фаворитом в поединке с Василием Ломаченко.

- Как ты оценишь шансы Василия Ломаченко в бою с Джервонтой?

– Я уже говорил об этом ранее – он остановит Лому! – заявил Спенс.

Ранее свое мнение о поединке Ломаченко – Дэвис высказал редактор Boxing Scene Стефен Эдвардс. "Я хотел бы увидеть этот поединок. У Дэвиса есть удар, но вопрос в том, сможет ли он сохранять концентрацию" - сказал британец.

Напомним, вчера после защиты своих поясов Денис Беринчик заявил, что хочет выйти на ринг против потенциального соперника Василия Кероллы, а промоутер Красюк считает, что общественность может увидеть бой Ломаченко - Беринчик.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Эррол Спенс.
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