Гассиев просит реванш с Усиком

Новости спорта: Бой планируется на конец 2019-го, его могут организовать даже в супертяжелом весе.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация прилагает все возможные усилия для того, чтобы организовать реванш абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика против Мурата Гассиева. Об этом он рассказал "Спорт-Экспресс".

«Делаем все возможное, чтобы состоялся матч-реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Он нужен обязательно. Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать! Независимо от того, в какой категории будет выступать Усик - тяжелой или супертяжелой.

Такой поединок может состояться в конце 2019 года, либо в начале 2020-го. Мы говорили с командой Усика о возможности реванша. Они не против. Как быстро? Не знаю. Договоренности будут зависеть от того, как Мурат проведет ближайшие два-три боя», - рассказал Кремлев.

Напомним, Усик вернется в ринг весной 2019 года уже в супертяжелом весе. Его первым соперником в новой категории может стать британец Дерек Чисора. После этого украинец может встретиться с лидером дивизиона Энтони Джошуа.