Диллиан Уайт: Я не буду ждать Джошуа

Новости спорта: Диллиан Уайт заявил. что его карьера не зависит от Энтони Джошуа.

Британский боксёр Диллиан Уайт подчеркнул, что он не хочет, чтобы его дальнейшие действия зависели от Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По словам Уайта, он не будет ждать Джошуа.

«Я не хочу стоять в подтанцовке. Я не буду ждать Джошуа. Он чемпион, я хочу боя с ним, но я не намерен ждать его. Два, три года? Я пойду своим путём. Моя карьера не зависит от Энтони Джошуа.

Я хочу боя с одним из трёх сильнейших, но если они будут недоступны, я выберу кого-нибудь другого. Есть много молодых парней, боксёров без поражений и ранее проигрывавших. Я не буду ждать, пока закончится эпопея с участием Джошуа, Уайлдера и Фьюри. Не хочу быть пешкой в их переговорах», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.