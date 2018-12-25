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Первое поражение Беселии (Видео)

Первое поражение Беселии (Видео)
14:30 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: k2ukraine.com

Новости спорта: Украинец Мишкио Беселия потерпел первое поражение в карьере.

Чемпион Украины в первом полусреднем весе Мишико Беселия (18-1, 12 КО) проиграл нокаутом представителю Испании Келвину Дотелю (15-4, 8 КО).

В 6-м раунде украинский боксер пропустил тяжелый удар от испанца, который стал последним в бою.

Для Беселии это первое поражение в карьере, до этого он победил в 18 боях.

Видео всего вечера бокса 22 декабря в Броварах

Бой Беселия - Дотель с 2 часов 9 минут

Мишико Беселия (18-1, 12 КО) — Келвин Дотель (15-4, 8 КО)

Результат: победа Дотеля нокаутом в 6-м раунде

Главным событием вечера станет поединок между Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) за пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе.

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Бокс, Нокаут, Новости бокса, Мишико Беселия, Бокс новости.
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