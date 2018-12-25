Первое поражение Беселии (Видео)

Чемпион Украины в первом полусреднем весе Мишико Беселия (18-1, 12 КО) проиграл нокаутом представителю Испании Келвину Дотелю (15-4, 8 КО).
В 6-м раунде украинский боксер пропустил тяжелый удар от испанца, который стал последним в бою.
Для Беселии это первое поражение в карьере, до этого он победил в 18 боях.
Видео всего вечера бокса 22 декабря в Броварах
Бой Беселия - Дотель с 2 часов 9 минут
Мишико Беселия (18-1, 12 КО) — Келвин Дотель (15-4, 8 КО)
Результат: победа Дотеля нокаутом в 6-м раунде
Главным событием вечера станет поединок между Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) за пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе.