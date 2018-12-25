Джервонта Дэвис: Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений

Новости спорта: Американский боксер в который раз бросает вызов украинскому чемпиону.

Чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис заявил, что у него нет сомнений в потенциальной победе над чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко. Об этом он рассказал BlueLBoxing.

«Легкий вес - это слишком большая весовая категория для Ломаченко. Он небольшой, Василий дрался в полулегком весе, в легчайшем весе.

Ломаченко и Педраса провели отличный бой. В тот вечер Василий смотрел свысока на Хосе, он недооценил его. Перед боем Ломаченко всегда говорил, что Педраса не станет для него большой проблемой, но оказалось совсем не так.

Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений», - сказал Дэвис.

Джервонат Дэвис - американский боксер, ему 24 года. Он победил во всех боях на профессиональном ринге. Его промоутер - Флойд Мейвезер.

Напомним, 9 декабря Ломаченко единогласным решением судей победил Педрасу.