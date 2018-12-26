Хирн сообщил о следующем бое супертяжеловеса Дэвида Прайса

Новости спорта: Прайс в следующем бою может встретиться с экс-чемпионом Лукасом Брауном.

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (23-6, 19 КО) следующий поединок может провести 30 марта, об этом сообщил промоутер спортсмена Эдди Хирн. Вероятный соперник Прайса — экс-чемпион мира по версии WBA Interim Лукас Браун.

«Вероятно, следующий бой он проведёт 30 марта в Ливерпуле. Мы организуем большое шоу, он хочет встретиться с Лукасом Брауном. Так что посмотрим. Бои Прайса всегда интересны, в них всегда возможен нокаут. Кроме того он — один из самых бьющих боксёров дивизиона. Он заслуживает своих шансов и после боя с Брауном получит ещё один», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Минувший поединок Дэвид Прайс провёл 22 декабря, на вечере бокса в Лондоне он одержал досрочную победу над Томом Литтлом.