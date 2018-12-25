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Боб Арум: Хан - очень неудобный боксер для Кроуфорда

Боб Арум: Хан - очень неудобный боксер для Кроуфорда
22:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Известный промоутер считает, что Амир сможет дать серьезный отпор американцу.

Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум прокомментировал информацию о возможном проведении боя между обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом.

"Я говорил с Ханом по этому поводу и, кажется, он заинтересован в этом поединке, но сделка еще не закрыта. Это будет интересный бой, Амир может дать Теренсу серьезный отпор. Кроуфорд не большой для своей весовой категории, а Хан даже мощнее него.

Сумеет ли Кроуфорд победить? Думаю, да, но эта встреча не станет для него легкой прогулкой. Хан - очень неудобный боксер, что он показал в бою с Альваресом. Но Сауль намного крупнее него, потому все завершилось нокаутом", — цитирует Арума BoxingScene.

Накануне Теренс Кроуфорд сыграл в шахматы с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

Отметим, что в ноябре экс-чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн выразил желание провести реванш с Кроуфордом.

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Амир Хан, Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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